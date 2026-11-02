Dudamel tras un nuevo triunfo del Cali: “Este plantel va recuperando el prestigio de la institución”

Deportivo Cali es uno de los equipos sensación de este segundo semestre del año. Luego de su última clasificación a cuadrangulares en el Clausura del 2023, el conjunto Azucarero regresó a esta instancia y lo ha hecho con buen fútbol de la mano de Rafael Dudamel, justamente el técnico que logró el último título para la institución.

Cali vence a Chicó y se mantiene firme en la lucha por el punto invisible: resumen del partido

El objetivo del cuadro vallecaucano fue cambiando con el pasar de los partidos. A falta de dos partidos para terminar el todos contra todos, la prioridad ahora es buscar el punto invisible para contar con esa ventaja deportiva en cuadrangulares. Así lo hizo saber el entrenador venezolano luego del último triunfo 2-0 sobre Boyacá Chicó por la fecha 17.

Las palabras de Dudamel tras la victoria ante Chicó

Dudamel manifestó que siente un ambiente de mucho optimismo al rededor de lo que viene haciendo el equipo, al punto de retomar la confianza por parte de los hinchas sobre la institución.

“Tenemos el objetivo de ir por el punto invisible, terminar en lo más alto de la tabla... Siento que este plantel va recuperando la jerarquía, el prestigio de la institución y la gente cada vez más se siente muy bien representada por nuestros futbolistas. Todo lo que va pasando dentro y alrededor del equipo es muy bonito, es muy positivo y todo se proyecta a que va a mejor desde la parte estructural, desde la parte deportiva y en el lugar en el que yo esté voy a estar siempre deseando lo mejor para el club”, dijo el técnico de 53 años.

Por su parte, se refirió al gol de Carlos Bacca, quien fue el encargado de abrir el marcador y anotar así su primer tanto con la camiseta del equipo Azucarero.

“Cuando Bacca vino a darme un abrazo y nos estrechamos en un abrazo, le dije, ‘Los tiempos de Dios son perfectos’ porque el futbolista se impacienta y quiere jugar siempre, pero cuando no ha estado, él ha liderado más que nunca. Ha sido un futbolista ejemplar que ha sido inspiración, además para todos nosotros”, resaltó sobre el aporte del experimentado delantero.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras la victoria del Cali y el Medellín

Entretanto, manifestó que una de las claves para lograr un funcionamiento a la altura, es enfocar la misma carga de trabajo para todo el plantel.

La clave de mantener el mismo nivel de funcionamiento, de rendimiento, está en darles el mismo la misma calidad de trabajo a todos por igual, a los que uno puede perfilar para iniciar un partido y a los que no.

“Cada sesión de entrenamiento, cada microciclo es preparada tomando en cuenta la totalidad de los futbolistas, teniendo atención en todos los detalles, incluyendo de qué manera podemos potenciar a los juveniles, si no los vamos a utilizar que vayan y jueguen en su categoría, porque sabemos que en algún momento les vamos a necesitar”, añadió.

¿Qué se viene para el Cali?

Cali marcha en el tercer puesto del campeonato con 33 unidades. Ya están pensando en cuadrangulares, pero también en obtener el punto invisible, pero para eso deberán quedar en la primera o segunda ubicación. Para dicho objetivo, será clave ganarle el clásico al América del próximo sábado 7 de noviembre en calidad de visitante.

Asimismo, el cuadro Azucarero se encuentra bien ubicado en el objetivo de lograr un cupo para torneos internacionales para 2027 mediante la reclasificación.