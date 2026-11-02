“No hay que ver solo lo negativo”: Repetto tras la eliminación de Santa Fe ante Once Caldas por Copa

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Colombia luego de caer en partido único frente al Once Caldas en la ciudad de Bogotá. El técnico Cardenal, Pablo Repetto, habló en rueda de prensa y fue autocrítico, aunque también culpó el mal rendimiento del equipo a la carga de partidos.

El uruguayo comentó que a pesar de haber comenzado bien el partido, reciben el primer gol en “una jugada en la que no estabamos bien parados”. Debido al gol, el equipo se volcó arriba en el segundo tiempo pero sin claridad, según Repetto, que dijo que faltó atención en la contra, pues el equipos sabía que su arquero tenía muy buen saque y estaban distraidos.

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Cansancio por seguidilla de partidos

A pesar de las desatenciones, el entrenador culpó a la carga de partidos de las últimas semanas: “queremos más (ocasiones) pero bueno, va un poco de la mano de pequeñas cosas que creemos que van en contra de que estemos mejor. Hoy tuvimos que jugar con Helibelton por izquierda y con Luis que no juega de lateral, también Omar venía de una para larga y entendemos que debemos ir poniéndolo en forma”.

Aunque el equipo cayó eliminado y ahora solo competirá en liga, Repetto dijo que si bien “no somos el equipo que hemos sido durante todo el año, no hay que ver todo lo negativo dentro de cosas que hay que corregir”. Dentro de las cosas positivas, agregó que fueron el equipo que más lejos llegó en torneo internacional y que son terceros en la tabla anual.

Santa Fe ahora tiene los ojos puestos en la Liga, único torneo que disputan a la fecha: “ Intentaremos consolidarnos en los ocho y llegar de la mejor forma para poder disputar la instancia final que es lo importante. Es importante recuperar jugadores para poder encarar el útlimo tramo, afianzarnos y pelear”.

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¿Por qué no usa juveniles?

Por último, el técnico habló sobre los canteranos, los cuales no ven muchas oportunidades a pesar de la cantidad de partidos que tiene el equipo. Ante la situación, Repetto afirmó que hay que cuidarlos y “ponerlos cuando estén preparados” y no mandarlos a la guerra.

“Uno pone un juvenil, juega mal y después no lo pones más, la parte anímica también influye”. Repetto afirmó que dirigió canteras muchos años y que se debe saber cuando es el momomento exacto para convocarlos, “no por necesidad si no cuando ellos estén bien y cuando el contexto sea bueno. Usar hoy un jugador es quitarle confianza”, concluyó.