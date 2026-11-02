“Deja un legado de paz”: Líder sindical santandereano recordó su lucha junto a Antonio Navarro Wolff

El fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, ocurrido este domingo 1 de noviembre, generó reacciones entre quienes compartieron con él diferentes momentos de la historia política y social de Colombia. Una de ellas fue la de Isaías Tristancho Gómez, líder sindical santandereano que durante décadas fue compañero de lucha del dirigente político y conoció de cerca su trayectoria en el M-19.

Aunque han pasado muchos años, Tristancho conserva en su memoria detalles de aquellos momentos. Su relato, en esta entrevista para Caracol Radio, estuvo marcado por la nostalgia y la conmoción al recordar a quien llamó reiteradamente su compañero.

Recordó los años en los que coincidieron en diferentes escenarios de lucha política. “Con él fuimos compañeros de lucha durante mucho tiempo”, manifestó, al evocar la relación que mantuvo con Navarro Wolff.

Entre los recuerdos que permanecen vivos está el atentado con una granada que sufrió en Cali el dirigente político y que le ocasionó la pérdida de una de sus piernas. Según relató, el hecho ocurrió cuando Navarro se encontraba en una tienda tomando una gaseosa junto a un familiar suyo, identificado como Eduardo.

“Estaban tomándose una gaseosa y llegó alguien y tiró una granada donde estaban. Afortunadamente no cayó encima de la mesa, donde caiga encima de la mesa los mata a ambos, sino que cayó debajo de la mesa”, recordó Tristancho.

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El ataque dejó a Navarro Wolff gravemente herido. Isaías también evocó las dificultades que enfrentaron para trasladarlo a un centro asistencial, debido a la negativa de varios taxistas a transportarlo por la cantidad de sangre que perdía.

“Le destrozó una pierna, la destrozó por completo. Recuerdo mucho que ningún taxi quería llevarlo a él a la clínica, porque estaba sangrando tanto, entonces el familiar mío tuvo que echárselo en las costillas y caminar con él como dos cuadras hasta que finalmente un taxista aceptó llevarlo”, relató.

Posteriormente, Navarro fue trasladado a México para recuperarse de las heridas. Tristancho recordó que, además de la lesión en su pierna, una esquirla de la granada le afectó la garganta, situación que inicialmente generó preocupación entre los médicos por las posibles consecuencias en su capacidad para hablar.

“Los médicos creían que él iba a quedar mudo, pero afortunadamente en México lograron recuperarlo y quedó hablando un poco gangoso, pero él hablaba bien”, señaló.

Un legado que espera no se pierda: el de la paz y la democracia

En medio de la tristeza por su partida y más allá de los recuerdos personales, Isaías Tristancho destacó el papel que desempeñó el M-19 en la historia política colombiana y su aporte a la construcción de la democracia. Para el dirigente sindical, el legado de Navarro Wolff trasciende su participación en esa organización y permanece ligado a la búsqueda de la paz.

“Yo creo que el M-19 tomó un papel muy importante en la lucha por la democracia de este país, hasta el punto de que su legado continuó vigente”, afirmó.

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También recordó la candidatura presidencial de Navarro Wolff tras el asesinato de Carlos Pizarro y reiteró que su principal aporte al país fue la defensa de la paz y la democracia. “Yo creo que el mejor legado que nos deja es la lucha por la paz y por la democracia de este país”, expresó.

Al finalizar la conversación, la emoción volvió a hacerse evidente en sus palabras. Tristancho envió un abrazo a los familiares del dirigente político y expresó cuánto lamentaba su muerte.

“Estoy muy conmovido realmente desde que vi la noticia de la muerte de Antonio. Lo siento muchísimo y envío un abrazo a todos los familiares de Antonio”, expresó.

El líder sindical concluyó con un llamado a mantener vigente el legado de Navarro Wolff y a avanzar hacia una Colombia con mayores garantías democráticas.

“Ojalá que el legado de paz y democracia que representó Navarro no se pierda y, por el contrario, ojalá que Colombia logre un día la democracia plena”, puntualizó.