Hasta $40 millones de recompensa tras asesinato de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja

Hasta $40 millones de recompensa ofrecen la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander por información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes hechos de violencia registrados en el distrito.

Contexto: Trabajador de petróleo fue asesinado delante de sus compañeros, en Barrancabermeja, Santander

La decisión se tomó durante un consejo extraordinario de seguridad convocado luego de los asesinatos ocurridos durante el fin de semana, entre ellos el de un trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol.

La víctima fue identificada como Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien trabajaba para la empresa Braserv. El hombre fue atacado con arma de fuego durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, mientras cumplía su jornada laboral en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja.

Sus compañeros lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

El asesinato se suma a otros hechos de violencia registrados en El Centro. Según el balance presentado por las autoridades, dos líderes sociales han sido asesinados en ese corregimiento durante los últimos dos meses.

En el caso de Rodríguez Villalba, versiones de testigos señalan que su nombre habría aparecido en panfletos intimidatorios que circularon en 2024. Sin embargo, no se ha establecido si esas posibles amenazas están relacionadas con el homicidio.

Las autoridades también revisaron los operativos de seguridad desplegados recientemente y el avance de las investigaciones por los homicidios.

Durante la reunión también se acordó definir medidas inmediatas para reforzar la seguridad en el corregimiento El Centro y en otros sectores de Barrancabermeja.