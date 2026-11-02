Mujer de 23 años fue asesinada en su lugar de trabajo en Pinchote, Santander

La Policía Nacional confirmó la captura en flagrancia de un hombre de 63 años, señalado de ser el presunto responsable del feminicidio agravado de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años, en hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Pinchote, Santander.

De acuerdo con el pronunciamiento del teniente coronel Duván Francisco Gélvez, los hechos se registraron hacia las 12:40 de este domingo 1 de noviembre, en la vía que comunica a San Gil con Socorro, cuando la joven se encontraba en su lugar de trabajo y fue atacada con un arma cortopunzante.

La víctima sufrió varias lesiones y, aunque fue trasladada a un centro médico, posteriormente falleció.

Tras conocerse el caso la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar e interceptar al señalado agresor en el sector de la feria del municipio de San Gil.

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El oficial indicó que el hombre presentaba autolesiones al momento de su captura, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un centro médico.

El capturado y los elementos materiales probatorios recolectados en el lugar de los hechos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente.

La Policía rechazó los hechos de violencia basada en género y reiteró su compromiso con la investigación y judicialización de este tipo de delitos.