Defensoría alerta por desplazamiento de 500 indígenas de Nuquí, Chocó

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el desplazamiento de unos 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva el pasado 1 de noviembre en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó) por la disputa entre grupos armados en la zona.

Según la entidad, niños, niñas, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales permanecen temporalmente en la comunidad afrodescendiente de Jurubirá, aún sin llegar a la cabecera municipal de Nuquí.

Apenas dos días antes, la Defensoría había emitido un oficio de consumación del riesgo asociado a la alerta temprana 009 de 2024, advirtiendo del deterioro de las condiciones de seguridad en la zona. Esto luego de que dos personas fueran asesinadas y una más secuestrada en el sector de Villa Nueva.

“La disputa territorial entre el Clan del Golfo (...) y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades”, señaló la Defensoría en su comunicado.

Otras comunidades en riesgo

De acuerdo con el órgano gubernamental, existe una preocupación de que la situación se extienda a otras poblaciones cercanas.

En el mismo comunicado, advierte que “la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando desplazarse ante las condiciones de inseguridad”.

Por esto, la Defensoría hace un llamado a adelantar acciones preventivas para evitar que más familias abandonen sus hogares y territorios.

Llamado humanitario

La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a que brinden atención humanitaria urgente a la situación de los 500 indígenas desplazados a través de:

Alimentación, agua potable , atención en salud y condigiciones dignas de alojamiento temporal, con enfoque étnico y diferencial.

, atención en salud y condigiciones dignas de alojamiento temporal, con enfoque étnico y diferencial. Facilitar un traslado seguro cuando las condiciones lo permitan, a través de la coordinación de medios de transporte fluvial y las medidas de protección necesarias.

cuando las condiciones lo permitan, a través de la coordinación de medios de transporte fluvial y las medidas de protección necesarias. Activar rutas de atención a las víctimas de desplazamiento y asegurar una respuesta institucional oportuna, en coordinación con autoridades indígenas y las comunidades a las que llegan los desplazados.

a las víctimas de desplazamiento y asegurar una respuesta institucional oportuna, en coordinación con autoridades indígenas y las comunidades a las que llegan los desplazados. Adopción de medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que puedan estar en riesgo de nuevos desplazamientos, especialmente Puerto Indio.

La Defensoría permanece haciendo presencia en Nuquí haciendo labores de seguimiento, verificación y articulación con las autoridades.