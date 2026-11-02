EJC desplegó tropas en Planadas tras atentado que dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé

El Ejército Nacional rechazó de manera contundente el atentado terrorista perpetrado en la noche del domingo en el municipio de Planadas, Tolima, y confirmó que tropas de la Sexta Brigada permanecen desplegadas en la zona adelantando operaciones militares para proteger a la población civil e identificar y ubicar a los responsables.

El ataque fue perpetrado mediante la detonación de una volqueta cargada con explosivos, cuya onda explosiva provocó graves daños en viviendas y edificaciones del municipio. Las imágenes conocidas muestran fachadas destruidas, casas colapsadas, vehículos afectados y grandes cantidades de escombros sobre las calles, mientras los habitantes intentaban auxiliar a las personas atrapadas y buscar a sus familiares.

El balance preliminar de las autoridades señala cuatro personas asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida, además de varios heridos. La emergencia también obligó a adoptar medidas especiales para atender a los afectados y evacuar instalaciones que podrían representar riesgos para la comunidad.

Frente a lo ocurrido, el Ejército calificó el atentado como una grave vulneración de los Derechos Humanos, al atentar contra la vida, la integridad y la seguridad de la población civil, y generar temor e incertidumbre entre los habitantes.

La institución aseguró que las tropas continúan desarrollando operaciones militares en Planadas para fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar en la identificación y ubicación de quienes perpetraron este ataque. Reiteró, además, su compromiso con la protección de las comunidades y el respeto por los Derechos Humanos.