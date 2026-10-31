La Defensoría del Pueblo hace llamado al gobierno para dar seguimiento a la Reforma Rural Integral

La Defensoría del Pueblo saluda la prórroga del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz por el Consejo de Seguridad de la ONU y hace llamado para redoblar esfuerzos institucionales y acompañar la Reforma Rural Integral

Colombia

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad de votos, 15 en total, la renovación del mandato de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016, hasta el 31 de octubre de 2027.

En este sentido la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de seguir avanzando en la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC, destacando su cumplimiento como asunto prioritario para la seguridad y los derechos humanos en Colombia.

La entidad resaltó el esfuerzo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país. Aunque, también mencionó que la exclusión de la Reforma Rural Integral corresponde al punto 1 del Acuerdo Final de Paz, por lo que la institucionalidad colombiana debe “redoblar” esfuerzos para supervisar su cumplimiento.

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¿Cuál es la importancia de la Misión?

Durante varios años, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha cumplido un papel fundamental en el seguimiento independiente a los compromisos del Acuerdo de Paz 2026:

La identificación de obstáculos para su implementación.

para su implementación. La construcción de confianza entre las instituciones, las comunidades, organizaciones campesinas y los firmantes de paz.

Por lo que, reducir el alcance de la verificación internacional representará una pérdida en cuanto al seguimiento y acompañamiento.

¿De qué trata el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral?

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 30 de octubre de 2026, la renovación del mandato de su Misión de Verificación en Colombia como lo había pedido el Gobierno de Abelardo De La Espriella, a través de su canciller, Omar Bula, quien aseguró que este punto haría parte de una política de Estado.

Sin embargo, cabe aclarar que el cumplimiento del punto 1 sobre Reforma Rural Integral está relacionado con la garantía de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas, además del acceso a la tierra, la reducción de las desigualdades presentadas en los territorios y la construcción de condiciones para una paz sostenible.

El monitoreo de la reforma busca el cumplimiento de las garantías de seguridad, sostenibilidad, transformaciones sociales, económicas e institucionales que requieren los territorios y que están previstas en el Acuerdo de Paz.

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El llamado que hizo la Defensoría

“La modificación del mandato de verificación no reduce ni modifica las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Los compromisos del Acuerdo trascienden los gobiernos y deben continuar siendo una prioridad para todas las instituciones”, compartió la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

Es por esto que la entidad pide al Gobierno nacional garantías sobre la continuidad de la implementación de la Reforma Rural Integral. Además de fortalecer los mecanismos públicos e independientes de seguimiento, asegurando la participación efectiva de las comunidades en relación con las decisiones que afectan directa o indirectamente sus territorios.

“La paz no se consolida únicamente con la reducción de la violencia. También exige cumplir las transformaciones que el país acordó para superar las causas estructurales del conflicto”, añadió la entidad.

La Defensoría del Pueblo continuará con el monitoreo para supervisar el cumplimiento de estos compromisos, los derechos de las víctimas y las comunidades que se han visto afectadas por la violencia en el país.

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