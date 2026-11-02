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02 nov 2026 Actualizado 16:49

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Barranquilla

Capturan a alias “Joel Piraña”, segundo cabecilla de ‘La Nueva Generación del Freseo’

La captura se llevó a cabo en Cali y fue confirmada por el presidente Abelardo De la Espriella.

Joel José Llanes Vásquez, alias &quot;Joel Piraña&quot;, segundo cabecilla de &#039;La Nueva Generación del Freseo&#039;. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Joel José Llanes Vásquez, alias "Joel Piraña", segundo cabecilla de 'La Nueva Generación del Freseo'. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Joel José Llanes Vásquez, alias &quot;Joel Piraña&quot;, segundo cabecilla de &#039;La Nueva Generación del Freseo&#039;. Foto: @ABDELAESPRIELLA
Barranquilla
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Efraín Miguel Hernández

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