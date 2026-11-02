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02 nov 2026 Actualizado 20:24

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Organismos de socorro buscan a menor de 13 años desaparecido en el río Magdalena

El adolescente se estaba bañando junto a otros amigos debajo del antiguo puente Pumarejo.

Organismos de socorro buscan al cuerpo del menor desaparecido el 31 de octubre. Foto: Defensa Civil.

Organismos de socorro buscan al cuerpo del menor desaparecido el 31 de octubre. Foto: Defensa Civil.

Organismos de socorro buscan al cuerpo del menor desaparecido el 31 de octubre. Foto: Defensa Civil.
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Organismos de socorro buscan el cuerpo de un menor de 13 años que desapareció mientras se bañaba en el río Magdalena debajo del antiguo puente Pumarejo.

Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para avanzar con la búsqueda para hallar el cuerpo del joven que desapareció el pasado sábado, 31 de octubre.

Según el Mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en Atlántico, también se ha sumado Guardacostas haciendo énfasis en la búsqueda y patrullaje en el río Magdalena.

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Lamentó este hecho y advirtió que es “muy a menudo” observar a jóvenes bañarse debajo del puente Pumarejo lo que la convierte en una actividad muy riesgosa.

Mientras tanto, las autoridades siguen realizando las labores de búsqueda.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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