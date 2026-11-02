“Bajamos de 1.759 a 734 contratistas en el Ministerio del Interior”: exministro Rodrigo Lara

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

El exministro del Interior Rodrigo Lara reapareció públicamente luego de su salida del Gobierno y se pronunció sobre el debate alrededor de las medidas contempladas en la Ley de Rescate Fiscal radicada.

A través de sus redes sociales, Lara presentó un balance de las decisiones que adoptó durante sus 76 días al frente del Ministerio del Interior. Según explicó, logró reducir la planta de contratistas de 1.759 a 734 personas y realizar únicamente 45 nuevas contrataciones mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), bajo criterios de mérito y capacidad.

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Además, aseguró que devolvió 103.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda, correspondientes a recursos de funcionamiento de esa cartera.

De igual forma, sostuvo que estas decisiones se tomaron sin afectar los puestos de trabajo ni los contratos del personal que, indicó, continuó trabajando con dedicación por el país, sin importar su origen o trayectoria.

“Los resultados están. El camino es cero politiquería y austeridad real. Se puede seguir. Es lo que necesita el país y los colombianos”, manifestó Lara.

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Finalmente, insistió en que el Gobierno puede comenzar a tomar decisiones de austeridad de manera inmediata, sin esperar a que termine la discusión sobre las medidas tributarias y el ajuste del gasto estatal.