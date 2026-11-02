Exequias de Antonio Navarro Wolff se realizarán este martes 3 de noviembre en Bogotá

La familia del exconstituyente Antonio Navarro Wolff, a través de un comunicado, confirmó que la ceremonia de despedida del exgobernador de Nariño se realizará el martes 3 de noviembre en el cementerio Jardines de La Paz en Bogotá.

De acuerdo con el comunicado, se desarrollará una ceremonia privada a la que fueron invitados familiares y amigos. El anuncio se da luego de que se confirmara que Antonio Navarro Wolff murió el pasado 1 de noviembre a los 78 años.

Antonio Navarro Wolff fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente para participar en el proceso de concertación política que permitió redactar una nueva Carta Magna para Colombia.

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¿Quién era Antonio Navarro Wolff?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, representando la Alianza Democrática M-19, que obtuvo 19 de los 70 escaños elegidos, convirtiéndose en uno de los principales referentes del tránsito de esa organización de las armas a la política.

Fue alcalde de Pasto entre 1995 y 1997. Durante su administración comenzaron los cabildos de presupuesto participativo en la zona rural, espacios en los que las comunidades discutían sus necesidades y priorizaban proyectos de inversión. En este periodo recibió un reconocimiento como mejor alcalde del país.

También fue gobernador de Nariño entre 2008 y 2011, e impulsó esos ejercicios de participación en los municipios del departamento.

Navarro enfrentó la crisis provocada por el desplome de las pirámides en 2008, y emprendió una huelga de hambre para reclamar soluciones para los afectados y promover un acuerdo con el Gobierno nacional que contemplara créditos pagaderos parcialmente mediante trabajo social.

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