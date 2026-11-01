Nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza han dejado ocho muertos

Ataques israelíes en la Franja de Gaza causaron este domingo la muerte de ocho personas, entre ellas un niño, aseguraron los servicios de emergencia y hospitales locales.

Cinco personas murieron en Jan Yunis y otras tres en la ciudad de Gaza, indicó un comunicado de la Defensa Civil del territorio palestino.

Aviones israelíes “atacaron a varios policías que estaban de servicio” en Jan Yunis, afirmó por su parte el Ministerio del Interior de la Franja de Gaza.

El ejército israelí indicó que había atacado a “un terrorista” en el sur del territorio y a “varios otros” en el norte, y que estaba “examinando los resultados de los bombardeos”.

La ofensiva militar israelí lanzada en Gaza tras el ataque sin precedentes perpetrado por el movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 ha desplazado a casi toda la población gazatí y ha causado más de 74.500 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio. La ONU considera fiables esas cifras.