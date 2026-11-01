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01 nov 2026 Actualizado 18:13

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Internacional

Nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza han dejado ocho muertos

Los bombardeos se registraron en Jan Yunis y la ciudad de Gaza, según los servicios de emergencia palestinos.

Khan Yunis, Gaza. Foto: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Khan Yunis, Gaza. Foto: Ahmad Hasaballah / Getty Images / Ahmad Hasaballah

Khan Yunis, Gaza. Foto: Ahmad Hasaballah / Getty Images
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Ataques israelíes en la Franja de Gaza causaron este domingo la muerte de ocho personas, entre ellas un niño, aseguraron los servicios de emergencia y hospitales locales.

Cinco personas murieron en Jan Yunis y otras tres en la ciudad de Gaza, indicó un comunicado de la Defensa Civil del territorio palestino.

Aviones israelíes “atacaron a varios policías que estaban de servicio” en Jan Yunis, afirmó por su parte el Ministerio del Interior de la Franja de Gaza.

El ejército israelí indicó que había atacado a “un terrorista” en el sur del territorio y a “varios otros” en el norte, y que estaba “examinando los resultados de los bombardeos”.

La ofensiva militar israelí lanzada en Gaza tras el ataque sin precedentes perpetrado por el movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 ha desplazado a casi toda la población gazatí y ha causado más de 74.500 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio. La ONU considera fiables esas cifras.

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