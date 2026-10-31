Incendio en vivienda de Santa Marta deja tres personas fallecidas y cuatro heridas

Foto: Labores de rescate de las autoridades/ Alcaldía de Santa Marta.

Una tragedia enluta al sector de Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, tras un incendio ocurrido durante la madrugada de hoy 31 de octubre.

Según el reporte entregado por las autoridades, hay tres personas fallecidas, entre ellas dos niños y una mujer, y cuatro más heridas, quienes reciben atención médica.

“Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

El incendio ya se encuentra controlado, mientras las autoridades realizan las investigaciones pertinentes por lo ocurrido y brindan la atención psicosocial a los familiares de las víctimas.

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