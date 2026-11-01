Consejo de Seguridad presidencial en Santa Marta para enfrentar la extorsión y el multicrimen

Hasta casi la medianoche de este sábado se extendió en Santa Marta el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, con la participación de la autoridadades departametales, distritales, altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, en un encuentro convocado para evaluar la situación de orden público y definir nuevas acciones contra las organizaciones criminales que delinquen en el territorio.

La jornada permitió revisar las distintas dinámicas delictivas que afectan al departamento, con especial atención a la extorsión, las amenazas contra comerciantes y ciudadanos, y las acciones de las estructuras narcoterroristas que buscan intimidar a la población y alterar la tranquilidad de los magdalenenses.

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Durante el Consejo se definieron nuevas medidas para fortalecer la respuesta institucional, mejorar las capacidades operativas de la Fuerza Pública y avanzar en una estrategia coordinada que permita enfrentar el multicrimen y afectar el accionar de estas organizaciones.