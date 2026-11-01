Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 nov 2026 Actualizado 18:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Consejo de Seguridad presidencial en Santa Marta para enfrentar la extorsión y el multicrimen

El encuentro, que se prolongó durante varias horas, dejó como prioridad el fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar la extorsión y las diferentes manifestaciones del multicrimen, mediante la coordinación de las autoridades y el despliegue de acciones estratégicas en el territorio.

Consejo de Seguridad presidencial en Santa Marta para enfrentar la extorsión y el multicrimen/ Gobernación del Magdalena

Consejo de Seguridad presidencial en Santa Marta para enfrentar la extorsión y el multicrimen/ Gobernación del Magdalena

Consejo de Seguridad presidencial en Santa Marta para enfrentar la extorsión y el multicrimen/ Gobernación del Magdalena
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Hasta casi la medianoche de este sábado se extendió en Santa Marta el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, con la participación de la autoridadades departametales, distritales, altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, en un encuentro convocado para evaluar la situación de orden público y definir nuevas acciones contra las organizaciones criminales que delinquen en el territorio.

La jornada permitió revisar las distintas dinámicas delictivas que afectan al departamento, con especial atención a la extorsión, las amenazas contra comerciantes y ciudadanos, y las acciones de las estructuras narcoterroristas que buscan intimidar a la población y alterar la tranquilidad de los magdalenenses.

Le puede interesar:

De la Espriella liderará Consejo de Seguridad en Santa Marta para reforzar medidas en el Magdalena

Durante el Consejo se definieron nuevas medidas para fortalecer la respuesta institucional, mejorar las capacidades operativas de la Fuerza Pública y avanzar en una estrategia coordinada que permita enfrentar el multicrimen y afectar el accionar de estas organizaciones.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado