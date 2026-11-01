Presidente De La Espriella anuncia traslado de 33 reclusos de San Andrés a Bogotá

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado 31 de octubre que 33 personas privadas de la libertad fueron trasladas desde la isla de San Andrés hacia Bogotá.

Según detalló el mandatario a través de su cuenta de X, la operación estuvo coordinada por la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y el INPEC.

Se trataría de reclusos de “alto perfil delincuencial”, quienes fueron reasignados a establecimientos penitenciarios y carcelarios de máxima seguridad.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, se trataría de una medida para combatir a las bandas criminales que operan desde el interior de las cárceles.

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“No permitiremos que las estructuras criminales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. Aquí no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia”, escribió el jefe de Estado.

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La publicación del presidente está acompañada de un video del INPEC en el que se puede ver el proceso de traslado de los presos en aeronaves de la Fuerza Aérea.

En ese mismo video, el INPEC señala que estas acciones buscan “fortalecer la seguridad, el control y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios del territorio nacional”.