Megatoma en Palmira: más de 500 uniformados intervienen cárcel y sectores críticos

Más de 500 uniformados de la Policía y el Ejército participan desde las 4:00 de la mañana en una megatoma desplegada en el casco urbano de Palmira, Valle del Cauca, para combatir la criminalidad. La operación se extenderá durante todo el día.

Uno de los principales focos de intervención será la cárcel de alta y media seguridad de Palmira, donde las autoridades inspeccionarán varios patios con apoyo del Esmad.

El operativo también contempla la verificación de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia. Según las autoridades, quienes acumulen más de tres órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de revisión para determinar si procede iniciar procesos de deportación.

En las calles, los uniformados instalarán puestos de control en sectores priorizados por las autoridades y adelantarán allanamientos con investigadores de la Sijín para capturar a personas señaladas de diferentes delitos.

La megatoma incluye registros en talleres de motocicletas y controles contra el contrabando en establecimientos comerciales, con participación de la Policía Fiscal y Aduanera.

Hasta el momento, las autoridades reportan cuatro capturas por tráfico de estupefacientes.