Balance positivo de seguridad durante Halloween en Cali, con reducción de delitos de alto impacto

Cali, Valle del Cauca

La celebración de Halloween en Cali transcurrió sin alteraciones del orden público ni homicidios relacionados con las festividades, según el balance entregado por la Policía Metropolitana. Las autoridades destacaron una reducción de varios delitos de alto impacto frente al mismo periodo del año anterior.

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Entre los resultados reportados se encuentra una disminución del 100 % en los casos de lesiones personales y violencia intrafamiliar. También se registró una reducción del 100 % en los hurtos a residencias, establecimientos comerciales y vehículos, mientras que el hurto a personas cayó un 99 %.

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Durante los operativos de seguridad, la Policía también incautó cuatro armas de fuego, recuperó cinco motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas y aplicó 318 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia.