Jackson Martínez, convocado en el Medellín para enfrentar a Alianza ¿Cuándo fue su último partido?

Jackson Martínez recibió su primera convocatoria desde su regreso al fútbol profesional. El atacante estará disponible para el compromiso frente a Alianza FC, este domingo 1 de noviembre, a las 6:10 PM hora local, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-ll.

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La presencia del delantero de 40 años representa un paso importante en su proceso de readaptación. “ChaChaCha” regresó al equipo antioqueño en septiembre, pero el cuerpo técnico, encabezado por Luis Amaranto Perea, había manejado su preparación con cautela debido al largo tiempo que llevaba sin competir.

Una historia que comenzó en el DIM

En su primera etapa con el Medellín, entre 2004 y 2009, Jackson dejó números importantes: disputó 146 partidos de Liga y marcó 53 goles. Además, fue una de las figuras del título del Torneo Finalización 2009, cuando terminó como máximo goleador del campeonato. Sus actuaciones con el Poderoso le permitieron dar el salto al fútbol internacional, en clubes como Porto y Atlético de Madrid.

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Seis años lejos de las canchas

Su último partido como profesional fue el 27 de julio de 2020, cuando jugaba para el Portimonense de Portugal. En aquel encuentro, su equipo venció 2-0 al Deportivo das Aves. Meses después, el 7 de diciembre de ese mismo año, anunció su retiro del fútbol profesional. Desde entonces pasaron casi seis años sin que volviera a disputar un compromiso oficial.

El exdelantero colombiano vio frustrada su exitosa carrera tras sufrir un grave esguince del ligamento lateral interno en su tobillo derecho el 13 de noviembre de 2015, lesión que no sanó correctamente durante su paso por el Atlético de Madrid y empeoró en China. A pesar de someterse a dos cirugías reconstructivas y de intentar un regreso con el Portimonense lidiando con dolor crónico diario, las secuelas físicas lo obligaron a anunciar su retiro definitivo a finales de 2020.

Ahora, con la camiseta del equipo donde comenzó su historia, Jackson Martínez vuelve a estar cerca de una cancha. La expectativa de la afición está puesta en saber si este domingo podrá sumar sus primeros minutos en su segunda etapa con el Medellín.

Los lesionados del DIM

Mediante un comunicado oficial, el conjunto antioqueño anunció la ausencia de Hayen Palacios (Lesión muscular del recto femoral derecho), Juan Jose Cordoba y Juan Fernando Quintero actualmente realizan trabajos de readaptación al campo.