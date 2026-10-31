🔴 EN VIVO Llaneros vs Junior por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto

El equipo de Villavicencio busca un triunfo pensando en la tabla del descenso del 2027.

Llaneros recibirá a Junior de Barranquilla este sábado 31 de octubre por la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido se llevará a cabo en el estadio Belo Horizonte Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 6:00 PM.

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