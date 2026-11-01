🔴 EN VIVO Independiente Medellín vs Alianza Valledupar por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto

Partido clave para el ‘Poderoso’, que busca afianzarse dentro de los ocho.

Independiente Medellín recibirá a Alianza Valledupar este domingo 1 de noviembre, a las 6:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El equipo paisa atraviesa una complicada racha de resultados y todavía no asegura su clasificación a los cuadrangulares finales, por lo que necesita sumar para mantenerse dentro del grupo de los ocho. Por su parte, el conjunto vallenato también conserva posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

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Presente de los equipos

El equipo dirigido por Amaranto Perea atraviesa un momento complicado. De sus últimos cinco partidos disputados por Liga, apenas ha conseguido una victoria: el 2-1 frente al América de Cali, el pasado 11 de octubre.

A pesar de los resultados recientes, el DIM se mantiene dentro de los ocho mejores del campeonato. Actualmente ocupa la octava posición con 23 puntos y, en caso de conseguir una victoria, podría superar a Once Caldas, que ya disputó su compromiso correspondiente a esta jornada.

Además, el encuentro marcará un momento especial para el equipo antioqueño, pues Jackson Martínez recibió su primera convocatoria desde su regreso al fútbol profesional, luego de no jugar desde 2020. También representa el retorno de ‘ChaChaCha’ a la institución, donde disputó 146 partidos de Liga y marcó 53 goles.

Por su parte, Alianza Valledupar llega al compromiso tras caer por la mínima diferencia frente a Once Caldas. El equipo ocupa la decimocuarta posición con 18 unidades, pero todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares finales.

Con un máximo de 27 puntos por disputar en lo que resta del campeonato, el conjunto vallenato necesita sumar de manera importante en las últimas jornadas para mantener vivo el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

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