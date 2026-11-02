Un muerto y un herido deja ataque armado en Malambo, Atlántico
El hecho se registró en la noche de este domingo, 1 de noviembre.
Un muerto y un herido dejó un ataque armado en el barrio El Concord, en el municipio de Malambo. Según testigos, el hecho ocurrió en la carrera 21 con calle 20A en la noche de este domingo, 1 de noviembre.
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La persona asesinada fue identificada como Jorge Rodríguez, quien inicialmente fue llevado a un centro asistencial y después trasladado a otro de mayor complejidad, pero galenos de turno confirmaron su deceso.
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Por otra parte, la persona que resultó herida, quien no ha sido identificado, permanece en un centro asistencial.
Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso.