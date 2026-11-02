🔴 EN VIVO | Santa Fe vs Once Caldas por Copa Colombia: transmisión y minuto a minuto del partido

El ganador de la llave se enfrentará a Atlético Nacional, que ya espera en las semifinales del certamen.

Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas este domingo 1 de noviembre, a las 8:15 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, por los cuartos de final de la Copa Colombia. Debido a los ajustes en el calendario ocasionados por el terremoto del 10 de agosto, la serie se disputará a partido único.

Esta será la última llave de los cuartos de final que falta por definir, debido a los compromisos pendientes de Independiente Santa Fe. Además, el encuentro no se disputará en el estadio El Campín, debido a la realización de un concierto el pasado 31 de octubre.

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Así llegan los equipos

El conjunto ‘Cardenal’ alcanzó los cuartos de final tras superar a Fortaleza, también en un partido único que se definió en una extensa tanda de penales. Ahora, buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente instancia y mantener viva su aspiración de conquistar el título.

Por su parte, Once Caldas consiguió su clasificación tras vencer por la mínima diferencia a Alianza Valledupar. El equipo de Manizales buscará imponer sus condiciones en Bogotá y conseguir el resultado que le permita continuar en competencia.

Así se jugarán las semifinales

El equipo que consiga la clasificación se enfrentará a Atlético Nacional en las semifinales de la Copa Colombia. La otra llave de esta instancia estará protagonizada por América de Cali e Inter de Bogotá.

A partir de las semifinales, tanto estas series como la final se disputarán en partidos de ida y vuelta, por lo que los equipos deberán afrontar dos compromisos para definir su clasificación o el título del certamen.

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