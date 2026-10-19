Exministro de Defensa niega sobrecostos en la compra de aviones Gripen: “Se optimizaron recursos”

El exministro de Defensa Pedro Sánchez, calificó como falso el supuesto sobrecosto en la adquisición de la flota de aviones de combate Gripen.

Su declaración se dio tras conocerse una advertencia preventiva de la Contraloría General de la República sobre un presunto riesgo patrimonial de 2.130 millones de pesos por el uso de una tasa de cambio del euro superior a la oficial.

“El pago se realizó a una TRM de $4.260,19 por euro, y no a la tasa de $4.936,96 inicialmente proyectada. Es decir, se pagaron $676,77 menos por euro”, afirmó Sánchez en su cuenta de X.

Según explicó el exministro, el gobierno optimizó $2.413 millones de recursos públicos, que se destinaron a otras necesidades del mismo proyecto de aeronaves: “El pago efectivo fue de $15.187 millones, frente a los $17.600 millones inicialmente presupuestados”, resaltó en su comunicado.

Las cifras entregadas por Pedro Sánchez contrastan con la respuesta a un derecho de petición enviado por Caracol Radio a la Contraloría General de la República, según la cual el Ministerio de Defensa habría tenido en cuenta un euro casi 600 pesos más caro que el oficial en un pago a la empresa de defensa y aeroespacial de origen sueco SAAB.

Es decir, para el ente de control podría haber un pago en exceso de 2.130 millones de pesos en la compra de los aviones Gripen.

En contexto: Contraloría alerta sobre posible pérdida de $2.130 millones en un pago por los aviones Gripen

¿Qué pasó?

Todo ocurrió el 20 de enero de este año, cuando el Ministerio de Defensa pagó a la empresa sueca SAAB con la orden de pago presupuestal No. 7787826, en la cual, para pasar euros a pesos, según la Contraloría, se usó una tasa de $4.936,96 por euro, aunque la tasa oficial del Banco de la República para ese día era de $4.339,41.

Es decir, la Contraloría afirma que el Ministerio de Defensa habría pagado casi 600 pesos más por euro, lo que significa cerca de un 14 % más de lo establecido por el Banco de la República.

Sin embargo, como se detalló anteriormente, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostiene que la TRM a la que se realizó el pago fue en realidad de $4.260,19 por euro.

Sánchez asegura que la documentación que soporta sus cifras y afirmaciones está incluida en el informe de empalme y disponible para los entes de control.