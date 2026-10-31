IPS suspende servicios a los docentes en el Quindío por falta de pagos de la Fiduprevisora

Armenia

Estamos hablando de la IPS Horisoes que suspendió los servicios de primer nivel para el magisterio del departamento lo que enciende las alarmas en materia de la prestación de los servicios de salud.

Precisamente el secretario de seguridad social del Sindicato de educadores del Quindío, Suteq, Esteban Bernal manifestó que la situación es altamente preocupante puesto que todo se debe a la falta de pagos de la Fiduprevisora lo que pone en riesgo la salud de los docentes, pensionados y sus familias beneficiarias del sistema.

“muy preocupados estamos los maestros y maestras en el departamento del Quindío por la suspensión desde el día miércoles de la atención primaria en el prestador Horisoes, un prestador que atiende a cientos de maestros, beneficiarios y pensionados aquí en el Quindío por la falta de pagos de la Fiduprevisora”, alertó.

Fue claro que como sindicato ya habían advertido que podría ocurrir dicha suspensión, pero no hubo soluciones concretas lo que generó el actual panorama.

Advirtió que no hay un plan de contingencia ni se han generado los pagos correspondientes para lograr a continuidad de los servicios y fue claro que la falta de acuerdos administrativos y financieros no puede ser una consecuencia para los pacientes.

“Ya hace algunas semanas habíamos venido extendiendo las advertencias, la preocupación porque esta situación se veía venir. El día miércoles el operador afirma llevar varios meses sin pagos y suspende el servicio. Más de 40 horas han acontecido desde la suspensión de servicios y este es el momento en que la Fiduprevisora no tiene un plan de contingencia socializado para la atención de los maestros, no paga tampoco, mientras que la salud y la vida de los maestros, maestras y beneficiarios, tiene que continuar a la deriva por esta pésima administración”, sostuvo.

Enfatizó en que urgen respuestas, soluciones inmediatas y garantías efectivas de atención para los docentes y sus familias.