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01 nov 2026 Actualizado 18:31

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Magdalena fortalece su seguridad: estas son las acciones de la gobernadora Margarita Guerra

La Gobernación entregó motores y tecnología SUCOBA a la Armada y a la Fiscalía para combatir el delito en la región.

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Colombia

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, sigue fortaleciendo la capacidad operativa de las autoridades, destinando 52.000 millones de pesos a mejoras en tecnología y equipos que permitan combatir de manera efectiva la extorsión y demás delitos de mayor impacto en la región.

Con estos millonarios recursos se adquieren tres vehículos Guardián con sistema OTAM, radios, antenas de comunicación, geolocalizadores, drones de última generación y herramientas de investigación criminal. Es de esta manera que el Magdalena se posiciona como uno de los referentes de seguridad ciudadana en Colombia y la región.

De la misma manera, la Gobernación invierte 38.000 millones de pesos en el Sistema Integral de Emergencias y Seguridad, además de 18.000 millones de pesos para la fuerza pública.

Finalmente, se asignan 20.000 millones de pesos adicionales en patrullaje marítimo para proteger a los habitantes de la Ciénaga Grande del Magdalena de Colombia.

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