Gobernadora Margarita Guerra trabaja por la salud, la educación y la infraestructura del Magdalena

Colombia

Junto al Gobierno Nacional, Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, impulsa proyectos fundamentales para la conectividad en el departamento, como lo son la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla, el puente Fundación-Aracataca o el intercambiador de La Piragua, todas megaestructuras que mejorarán la movilidad en la región.

La salud también es un tema prioritario para esta administración: Continúan las obras del hospital de Pijiño del Carmen, se apuesta por nuevos centros asistenciales en los municipios de San Zenón, Tenerife, Pedraza y Zapayán.

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En materia de salud también se presentaron ante el Ministerio de Salud 115 proyectos que permitirán la modernización de la red pública para la atención primaria en los municipios.

En cuanto a la educación resalta la progresión en las obras del nuevo campus universitario de Ciénaga, además de la instalación de conectividad en escuelas rurales de ese municipio.

Asimismo, se entregaron 3.521 ‘bicicletas de la alegría’ y se benefició a 73.000 estudiantes con las Megaolimpiadas del Conocimiento.