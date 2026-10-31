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01 nov 2026 Actualizado 18:19

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Gobernadora Margarita Guerra impulsa el turismo y la cultura del Magdalena ante el mundo

La mandataria promueve los destinos del departamento en ferias nacionales y consolida grandes programas culturales.

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Colombia

Desde la Gobernación del Magdalena le apuestan a la cultura y el turismo con una inversión sin precedentes. La gobernadora Margarita Guerra lidera la promoción de los principales atractivos del departamento en eventos de la mayor relevancia como las ferias de Anato y Colombia Travel Expo, con el fin de atraer a miles de visitantes a Santa Marta y demás municipios de la región.

Entre las gestiones también se destaca el fortalecimiento de alianzas clave con sectores productivos, empresarios y entidades de seguridad que permitan ofrecer a los turistas gabriuna experiencia completa e inolvidable en el Magdalena.

Es precisamente este trabajo articulado el que posiciona al departamento como uno de los destinos preferidos por los viajeros tanto nacionales como internacionales durante las diferentes temporadas vacaciones del año en curso.

Y es que la cultura no se queda atrás en el Magdalena. El gobierno departamental impulsa iniciativas como CulturaPro, programa que capacita a cien gestores locales, además de los proyectos Macondo Cultural y Magdalena Creativo.

De la misma manera, se preparan los grandes hitos históricos como los cuatrocientos años de Plato, el centenario del Gabriel García Márquez (Gabo) y los quinientos años del importante municipio de Ciénaga.

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