‘El Gatico’, hijo de Enilce López, ‘La Gata’, denuncia que tres empresarios lo quieren matar

Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como ‘La Gata’, publicó un video en el que denunció que teme por su vida y responsabilizó directamente a tres empresarios de cualquier hecho que pueda ocurrirle a él o a sus familiares.

En la grabación, fechada el 30 de octubre de 2026, Alfonso López aseguró que las amenazas estarían relacionadas con una negociación que habría realizado su madre con empresarios. Según dijo, detrás de esa situación estarían Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González.

“Si algo me pasa a mí o algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hago responsables a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González”, manifestó.

Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información sobre esa negociación y que podrían ser entregados a las autoridades. Advirtió que ese material permitiría conocer lo que, según él, estaría ocurriendo y pidió protección para sus familiares.

“Hay personas que tienen pruebas, documentos, audios y videos que en su momento se los harán llegar a las autoridades competentes”, señaló.

La denuncia se conoce en medio de las investigaciones y disputas que han rodeado los negocios de la familia López. En publicaciones periodísticas se han mencionado diferencias relacionadas con empresas y negocios de apuestas, así como señalamientos cruzados entre algunos de los involucrados. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una comprobación de las amenazas denunciadas por Alfonso López.

Además, el pasado 29 de octubre, Jorge Luis Alfonso López fue capturado nuevamente en Barranquilla por una investigación sobre el homicidio del dirigente campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido en 1997. La Fiscalía indaga su presunta participación en la planeación y ejecución del crimen.