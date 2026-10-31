Hallan cuerpo sin vida de un taxista en el río de Oro en Girón, Santander

El cuerpo fue encontrado luego de que un ciudadano alertara a la Policía sobre su presencia en el afluente, el río de Oro en Girón, Santander. En la inspección preliminar, según las autoridades, no se encontraron signos de violencia en su cuerpo.

La persona fue identificada como Jorge Rueda, quien se desempeñaba como taxista, según la comunidad de este municipio. Rueda fue encontrado sin vida en el río a la altura del barrio San Antonio del Carrizal, durante la tarde del viernes 30 de octubre.

El hallazgo se produjo hacia las 3:31 p.m., cuando un ciudadano alertó a uniformados de la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el agua, en inmediaciones del malecón del sector.

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Al verificar la información, los policías encontraron el cadáver boca abajo, con parte de la espalda, la cadera y los pies sobresaliendo del río.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI, realizaron la inspección del cuerpo y, de acuerdo con el reporte preliminar, no encontraron heridas que evidenciaran signos de violencia.

Por ahora, las circunstancias en las que Jorge Rueda terminó en el afluente y las causas de su muerte son materia de investigación. Las autoridades adelantan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.