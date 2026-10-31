Galés fue capturado en el Parque Lleras en Medellín por porte de armas

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / FOTOKITA

Medellín

Un ciudadano de nacionalidad galesa, identificado como Leigh Elston, de 38 años, fue capturado por la Policía en inmediaciones del Parque Lleras, en el barrio El Poblado de Medellín.

El procedimiento se realizó en la calle 10 con carrera 40, donde uniformados adelantaban actividades de vigilancia y control en la noche del 30 de octubre. Durante una requisa, los policías inspeccionaron el bolso que llevaba el extranjero y descubrieron una pistola, dos proveedores, 24 cartuchos y un silenciador.

El hallazgo motivó su captura por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Estaría siendo buscado por la policía desde 2024

Las verificaciones de identidad que realizaron las autoridades permitieron establecer los antecedentes del extranjero.

En julio de 2020, Elston habría sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión por posesión y tráfico de sustancias estupefacientes.

Después de obtener la libertad condicional, las autoridades de Gales denunciaron que había incumplido las condiciones establecidas para mantener ese beneficio.

Por esta razón, en junio de 2024, la Policía de Gwent, en el Reino Unido, hizo público un llamado para localizarlo y lograr su regreso a prisión.

Tras su detención, Elston fue dejado a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente por el arma de fuego encontrada en su poder.

Paralelamente, se iniciaron las coordinaciones internacionales necesarias para determinar el procedimiento que deberá seguirse frente al requerimiento de la justicia galesa.