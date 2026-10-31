Antioquia refuerza seguridad por Halloween: cinco municipios con medidas para evitar rodadas

Antioquia

Ante las celebraciones de Halloween de este sábado 31 de octubre, las autoridades de Antioquia activaron planes especiales de seguridad para prevenir accidentes de tránsito, controlar las concentraciones de motociclistas y evitar alteraciones del orden público durante el puente festivo.

Las administraciones municipales señalaron que estas decisiones buscan proteger especialmente a los niños, peatones y conductores, ante el incremento de actividades y desplazamientos que se registra durante esta celebración.

Medidas de seguridad

En Rionegro, la Alcaldía expidió un decreto que establece la prohibición de transportar acompañantes en motocicletas, tanto en la zona urbana como rural.

La restricción comenzó el viernes 30 de octubre a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre a las 11:00 p. m.

Por su parte, El Santuario también prohibió el transporte de parrilleros en motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos, desde las 12:00 del mediodía del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 a. m. del domingo 1 de noviembre.

La disposición aplica sin distinción de sexo o edad del acompañante, aunque contempla excepciones para situaciones específicas, como emergencias médicas y desplazamientos autorizados.

En el Norte de Antioquia, la Alcaldía de Santa Rosa de Osos decretó el sábado 31 de octubre como día sin carro y sin moto, con el propósito de impedir el ingreso de caravanas de motociclistas y evitar maniobras peligrosas en las vías.

Mientras tanto, en Urrao, Suroeste antioqueño, la Administración Municipal, la Policía y el Ejército hicieron un llamado a los motociclistas para que se abstengan de organizar o participar en rodadas grupales durante Halloween.

En Anorí, Nordeste antioqueño, las autoridades adoptaron medidas especiales debido a la coincidencia de Halloween con las fiestas de la Antioqueñidad.

Entre las disposiciones se encuentra el toque de queda nocturno para menores de 18 años que circulen sin el acompañamiento de un adulto responsable, con restricciones a partir de las 11:00 p. m. durante las jornadas festivas.

Medellín desplegará 540 efectivos para reforzar la seguridad en Halloween

En la capital antioqueña, las autoridades anunciaron un operativo especial con 540 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y agentes de tránsito, quienes estarán encargados de adelantar labores de vigilancia, prevención y control durante el fin de semana.

El dispositivo contempla caravanas de seguridad en sectores como Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, además de puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones de cada municipio, evitar maniobras peligrosas y extremar las precauciones durante las celebraciones de Halloween, especialmente por la presencia de niños y familias en las calles.