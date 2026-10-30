Cucuteños respaldan la militarización en el AMC

Cúcuta

La orden del presidente Abelardo de la Espriella de militarizar el área metropolitana de Cúcuta tras el reciente ataque terrorista en la frontera y los recientes hechos de sicariato, desencadenó diversas reacciones en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en El Escobal.

En este paso clave entre Colombia y Venezuela, los ciudadanos respaldan la decisión del gobierno nacional, pero temen que el despliegue militar golpee el comercio local y el flujo constante de visitantes.

A pesar de que en las redes sociales de las autoridades departamentales se han visto despliegue de uniformados, los transeúntes denuncian que la presencia de las tropas aún no se evidencia en este paso fronterizo, y que los patrullajes de la policía en días anteriores han sido poco eficaces.

“No podemos decir exactamente si estamos de acuerdo o no con la medida del presidente, porque no han hecho acto de presencia, estamos acá desde muy temprano y no los hemos visto… si no vienen a atropellar al pueblo, el de que anda a pie o en una moto, estamos de acuerdo, pero si vienen a tomar medidas para reprimir, pues no estaríamos de acuerdo”, denunció en los micrófonos de Caracol Radio uno de los habitantes.

El posible impacto de esta medida en el comercio es una de las mayores preocupaciones de la zona, ante la probabilidad de que los controles ahuyenten a los compradores extranjeros que potencializan el flujo de la economía local.

“Es importante que esté la fuerza militar cuidando los ciudadanos, pero también hay una contra, y es que se restringe la venida del venezolano que es el que aporta y el que deja los pesitos aquí para que el país vaya funcionando… Mire, aquí hay un parqueadero y ya no hay carros, falta es que la policía sí haga su vigilancia, pero que los turistas no se vayan del miedo de que le quiten el carrito o la motico” explicó un comerciante de la zona.

Para los habitantes, la estrategia de seguridad no debe enfocar sus esfuerzos únicamente en el casco urbano, sino en los pasos informales donde opera la criminalidad.

“Se deberían implementar otras medidas como resguardar las trochas, estar más en los puntos donde todo el mundo sabe que el orden público se altera, deberían de estar allí y no solo en las calles principales” dijo otro habitante del corredor fronterizo.

Mientras los uniformados anunciados por el gobierno nacional llegan, la frontera en El Escobal permanece en expectativa e insiste en que las medidas antiterroristas deben priorizar la vigilancia de las trochas ilegales y el respeto por el ciudadano de a pie.