Capturan a alias ‘Arroz’, señalado como coordinador de narcotráfico desde Medellín

Medellín

Un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, permitió la captura de alias ‘Arroz’, también conocido como ‘El Señor de la A’, quien es investigado por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas y su vinculación con una estructura criminal que opera en Medellín.

El hombre es señalado por las autoridades de desempeñar un papel clave dentro del grupo delincuencial organizado Robledo, especialmente en la coordinación de actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones, su posición dentro de esta organización estaría relacionada con la cercanía que mantenía con alias ‘Machete’, identificado por la Policía como el principal cabecilla de dicha estructura.

Las autoridades establecieron que el capturado presuntamente participaba en la coordinación de rutas utilizadas para transportar cargamentos de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia países de Centroamérica y Estados Unidos.

Su actividad delictiva no se habría limitado a Medellín y su área metropolitana, pues también tendría vínculos con redes criminales que operan en otras regiones del país.

“Entre los hallazgos de la investigación figura su presunta relación con oficinas de cobro en Cartagena, donde habría impartido instrucciones para ejecutar actividades de sicariato asociadas a disputas y deudas provenientes del negocio del narcotráfico”, indicó el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de la captura

Alias ‘Arroz’ era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Después de su captura, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será un juez de control de garantías quien determine su situación jurídica.