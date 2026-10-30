Gobernación de Antioquia condecoró a 18 militares por su labor en combate contra el Clan del Golfo

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, otorgó la Medalla Atanasio Girardot a 18 integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 del Ejército Nacional. La condecoración, entregada por la Secretaría de Seguridad del departamento, reconoce las operaciones militares ejecutadas contra estructuras criminales en la región.

Durante la ceremonia, el mandatario departamental destacó el sacrificio y la entrega de las tropas y sus familias en el cumplimiento de su deber. Asimismo, el comandante de la unidad, coronel Diego Tonguino, afirmó que el reconocimiento refuerza el compromiso de los uniformados con la seguridad de la población antioqueña.

Neutralización de alias ‘Terry’ y combate en Jericó

La distinción responde al operativo militar desplegado el 2 de octubre en Jericó, donde las tropas enfrentaron a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En la acción fue neutralizado alias ‘Terry’ o ‘Keiner’, presunto responsable de homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en la zona.

En el procedimiento también fueron abatidos dos presuntos integrantes más de la organización ilegal y se incautaron cuatro armas de fuego, abundante munición y material documental de interés para la inteligencia militar. Durante el enfrentamiento, el soldado profesional René Rosero resultó herido y recibió atención médica.

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Reconocimiento a la cúpula y tropa operativa

Entre los 18 militares condecorados se encuentran oficiales, suboficiales y soldados profesionales que lideraron y ejecutaron la operación en el Suroeste antioqueño. La lista la encabeza el coronel Diego Fernando Tonguino, junto a los tenientes coroneles Juan David Zuleta y Wilmar Niño.

El reconocimiento abarca también al mayor Adel Granados, el teniente Gustavo Gonzáles, seis sargentos, un cabo y seis soldados profesionales, entre ellos René Rosero y Brayan Flórez, ratificando el impacto de la fuerza pública contra el crimen organizado.