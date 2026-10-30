Un muerto y un capturado dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Nechí

Un muerto y un capturado dejan combates del Ejército contra el Clan del Golfo en Bajo Cauca antioqueño. Foto: Brigada 11.

Nechí, Antioquia

Un señalado integrante del Clan del Golfo murió y otro fue capturado durante enfrentamientos con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Nechí, en el Bajo Cauca de Antioquia.

Los combates se registraron en la vereda La Trinidad, donde soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, adelantaban operaciones contra estructuras armadas que tienen presencia en la zona.

Según informó el Ejército, en el procedimiento participaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, como parte de las acciones conjuntas para combatir a los grupos ilegales que operan en esta región del departamento.

Durante la intervención, los uniformados encontraron un arsenal compuesto por dos fusiles, una ametralladora, dos granadas de mano, 15 proveedores y más de 1.700 cartuchos de diferentes calibres.

En el lugar también fueron hallados cuatro chalecos multipropósito, cinco equipos de campaña y varios dispositivos utilizados para las comunicaciones, entre ellos una antena tipo selva, dos mástiles portátiles, tres reguladores de energía y cinco baterías selladas.

De acuerdo con las autoridades militares, estos elementos presuntamente estaban destinados a facilitar las actividades armadas del Clan del Golfo y podrían ser utilizados en ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y habitantes de la zona.

Operación afectó estructura de seguridad de alias Hugo

El Ejército Nacional señaló que los hombres involucrados en los enfrentamientos pertenecerían a la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

“El operativo impactó a la comisión de seguridad de alias Hugo, identificado por la institución como cabecilla pseudopolítico de esta organización”, indicó el teniente Coronel, Diego Alberto Casadiegos Garzón, comandante Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío.

Con la incautación del armamento y los equipos, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa y logística de esta subestructura, señalada de mantener actividades ilegales en el Bajo Cauca.

Por su parte, el hombre capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales, junto con el material decomisado, para adelantar los procedimientos correspondientes.