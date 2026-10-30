Anorí decreta toque de queda nocturno para menores de edad durante las fiestas del fin de semana

Anorí- Antioquia

La alcaldía del municipio de Anorí informó que decretó una serie de medidas restrictivas para este puente festivo en el que se desarrollarán las fiestas de la antioqueñidad. El principal punto está relacionado con los menores de 18 años que no podrán circular durante la noche en medio de esta actividad.

La administración precisa que el horario en el que no se permitirá que los adolescentes circulen sin un acudiente es entre las 11 p. m. y las 5 a. m. el viernes 30 y sábado 31 de octubre. El sábado, día de los disfraces, la restricción se extenderá a la 1 a. m. del 1 de noviembre. Siempre y cuando estén acompañados de sus padres o un adulto responsable debidamente identificado.

Ante las actividades con gran aglomeración de personas, se decretó la alerta amarilla hospitalaria con la intención de poder contar con la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El decreto también restringe el ingreso de todo tipo de vehículos al parque principal entre el 30 y el 2 de noviembre. Excepto vehículos de la fuerza pública, de socorro, tránsito y encargados del montaje de las tarimas de las fiestas.

El uso de juegos pirotécnicos también estará prohibido.