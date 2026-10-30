Polémica en bar del parque Lleras en Medellín: cobraron factura por 4 millones de pesos
El gastrobar anunció algunas medidas en su servicio tras la controversia en redes sociales.
Medellín
En medio de la polémica por los locales cerrados en el Parque Lleras de Medellín, por la poca cantidad de turistas y denuncias de altos precios para el consumidor, se encendió una nueva controversia en redes sociales.
En esta ocasión el motivo fue una cuenta por pagar superior a los 4 millones de pesos en el gastrobar Royal Bar & Grill de El Poblado.
Buena parte del valor registrado en la factura corresponde a una sola categoría de consumo: 52 shots de licor que costaron $3.120.000. A estos se sumaron cinco copas de Baileys, facturadas por $225.000, dos cervezas por $18.000 y una soda por $9.000.
En el documento también aparecía un recargo de $337.500 adicional por utilizar una tarjeta para cancelar la cuenta, más el 10% del valor agregado por el servicio a la mesa.
La publicación del recibo provocó cuestionamientos e indignación sobre los precios de las bebidas y las condiciones de pago en los establecimientos que operan en esta zona turística de la capital antioqueña.
¿Qué respondió el bar por los elevados precios?
Frente a las críticas, Royal Bar & Grill sostuvo en un comunicado que el costo de las bebidas está relacionado con el tipo de licor elegido por los consumidores y no corresponde a una tarifa única para todos los productos.
De esta manera, el gastrobar defendió su estructura de precios, señalando que los valores dependen de las referencias y categorías de bebidas que solicitan los clientes.
La principal decisión anunciada por Royal Bar & Grill después de la controversia estuvo relacionada con los medios de pago. El establecimiento confirmó que retiró el cobro adicional que aplicaba a las transacciones con tarjeta bancaria, luego de revisar sus procedimientos comerciales.
Asimismo, anunció que mejorará la información suministrada a los consumidores para que conozcan previamente las tarifas y condiciones de compra.
Pese a la eliminación de este recargo, el negocio señaló que mantendrá promociones y descuentos específicos para algunos productos adquiridos mediante pagos en efectivo.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...