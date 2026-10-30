Polémica en bar del parque Lleras en Medellín: cobraron factura por 4 millones de pesos

Medellín

En medio de la polémica por los locales cerrados en el Parque Lleras de Medellín, por la poca cantidad de turistas y denuncias de altos precios para el consumidor, se encendió una nueva controversia en redes sociales.

En esta ocasión el motivo fue una cuenta por pagar superior a los 4 millones de pesos en el gastrobar Royal Bar & Grill de El Poblado.

Buena parte del valor registrado en la factura corresponde a una sola categoría de consumo: 52 shots de licor que costaron $3.120.000. A estos se sumaron cinco copas de Baileys, facturadas por $225.000, dos cervezas por $18.000 y una soda por $9.000.

En el documento también aparecía un recargo de $337.500 adicional por utilizar una tarjeta para cancelar la cuenta, más el 10% del valor agregado por el servicio a la mesa.

La publicación del recibo provocó cuestionamientos e indignación sobre los precios de las bebidas y las condiciones de pago en los establecimientos que operan en esta zona turística de la capital antioqueña.

¿Qué respondió el bar por los elevados precios?

Frente a las críticas, Royal Bar & Grill sostuvo en un comunicado que el costo de las bebidas está relacionado con el tipo de licor elegido por los consumidores y no corresponde a una tarifa única para todos los productos.

De esta manera, el gastrobar defendió su estructura de precios, señalando que los valores dependen de las referencias y categorías de bebidas que solicitan los clientes.

La principal decisión anunciada por Royal Bar & Grill después de la controversia estuvo relacionada con los medios de pago. El establecimiento confirmó que retiró el cobro adicional que aplicaba a las transacciones con tarjeta bancaria, luego de revisar sus procedimientos comerciales.

Asimismo, anunció que mejorará la información suministrada a los consumidores para que conozcan previamente las tarifas y condiciones de compra.

Pese a la eliminación de este recargo, el negocio señaló que mantendrá promociones y descuentos específicos para algunos productos adquiridos mediante pagos en efectivo.