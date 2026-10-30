¿Quién era Patrick Stewart?: trayectoria del actor de X-Men y Star Trek que murió a los 86 años

El intérprete Sir Patrick Stewart, falleció el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. Su muerte se produjo tras enfrentar complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Con una trayectoria de casi siete décadas, Stewart dejó una huella en el teatro, el cine y la televisión, gracias a personajes que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la actuación británica.

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Un profesor de inglés cuya ‘influencia’ le salvó de un hogar de abusos

A lo largo de los años, siempre que se le preguntaba por su carrera artística, Stewart nombraba a un profesor de inglés que transformó su vida, Cecil Dormand, un carismático docente que detectó el innato talento de ese joven que buscaba refugio de un entorno familiar disfuncional.

Fue Dormand quien le entregó la copia de un guion de una obra de Shakespeare y así, contaría más tarde el actor, comenzó su inacabable idilio con la interpretación.

En 1966, pasó a formar parte de la Compañía de Teatro de Shakespeare y debutó en Broadway en 1971 en una producción de ‘Sueño de Una Noche de Verano’. En 1979, recibió el Olivier a mejor actor por su papel de secundario en ‘Antonio y Cleopatra’, en el West End.

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¿Cuáles fueron las películas más importantes de Patrick Stewart?

Su trayectoria en al pantalla grande estuvo marcada por distintos personajes, desde la ciencia ficción y los superhéroes hasta el drama y la fantasía. Entre sus participaciones más reconocidas se encuentran:

1. X-Men (2000): Interpretó al profesor Charles Xavier, líder de los X-Men y fundador de una escuela para jóvenes mutantes. Este personaje se convirtió en uno de los papeles más representativos de su carrera cinematográfica.

2. Star Trek: First Contact (1996): Volvió a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en esta producción cinematográfica, basada en el universo de Star Trek.

3. Conspiración (1997): Participó en este thriller protagonizado por Mel Gibson y Julia Roberts, en el que interpretó al doctor Jonas.

4. Logan (2017): Regresó al universo de los X-Men para interpretar a Charles Xavier en una historia que presentó una faceta más vulnerable y envejecida del personaje.

5. El niño que pudo ser rey (2019): Formó parte de esta película de aventuras y fantasía inspirada en la leyenda del rey Arturo, en la que interpretó a Merlín en su versión adulta

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Series y producciones televisivas en las que participó:

Además del cine, Stewart construyó una carrera en televisión. Su formación teatral le permitió interpretar personajes históricos, literarios y de ficción. Entre sus producciones más destacadas están:

Patrick Stewart en Blunt Talk, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Rob Kim Ampliar Patrick Stewart en Blunt Talk, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Rob Kim Cerrar

1. Star Trek: The Next Generation (1987-1994): interpretó al capitán Jean-Luc Picard durante siete temporadas, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia.

2. Moby Dick (1998): protagonizó al capitán Ahab en esta adaptación de la novela de Herman Melville.

3. El león en invierno (2003): interpretó al rey Enrique II en esta adaptación del drama histórico.

4. Eleventh Hour (2006): protagonizó esta producción como el profesor Ian Hood, un científico que investigaba amenazas relacionadas con la ciencia.

5. Blunt Talk (2015-2016): interpretó a Walter Blunt, un periodista británico que intentaba desarrollar su carrera como presentador de un programa de entrevistas.

¿Qué pidió la familia de Patrick Stewart tras su fallecimiento?

Tras anunciar su muerte, la familia del actor pidió que, en lugar de enviar arreglos florales, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a dos organizaciones dedicadas a la investigación y atención de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas.

De esta manera, sus familiares invitaron a convertir los homenajes al actor en un aporte a las iniciativas de investigación y apoyo relacionadas con las enfermedades que marcaron sus últimos días.

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