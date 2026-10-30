Contraloría de Bogotá analizará riesgos para las finanzas del Distrito por emisión de bonos

Como parte de los análisis preparatorios del pronunciamiento que emitirá sobre el proyecto de Presupuesto Distrital de 2027, la Contraloría de Bogotá realiza seguimiento a la Secretaría de Hacienda para analizar los fundamentos técnicos y financieros de la colocación de bonos de deuda pública por más de $1,4 billones, efectuada el pasado 20 de octubre.

La operación realizada por la Administración Distrital corresponde a la segunda emisión del Programa de Emisión y Colocaciones de bonos del Distrito y comprende cinco subseries, con vencimientos entre 5 y 40 años. Ante estos plazos, el análisis busca establecer cómo se proyectaron los pagos de capital e intereses y qué efectos podrían tener los recursos disponibles para la inversión en los próximos presupuestos.

Así las cosas, se realizará una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda, donde se abordarán temas como la metodología, los supuestos macroeconómicos y las variables de mercado utilizados para definir el momento, el monto y las condiciones de emisión. También se examinarán las alternativas de financiación consideradas y los criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal que fundamentaron la decisión.

El análisis elaborado por la Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, identificó cinco aspectos relacionados con la oportunidad de la emisión, los riesgos para la sostenibilidad fiscal, la planificación financiera, la concentración de la deuda en títulos ligados a la inflación y la insuficiencia de información pública para validar el costo de cuatro subseries de bonos.

El informe señala que la operación se realizó en un contexto de altas tasas de interés, con una tasa de corte reportada del 13,82 % para la referencia a 10 años. Así mismo, analiza que el 80 % de la colocación se concentró en títulos ligados a la inflación (IPC y UVR), lo que podría incrementar el costo de la deuda ante escenarios de inflación persistente.