Muere adulto mayor al atragantarse con el almuerzo que le servía la alcaldía de Cuítiva, Boyacá

Desde la administración municipal que lidera el alcalde, Jorge Andrés Alarcón Avella, quien para el momento de los hechos se encontraba en Tunja en una reunión del Programa de Alimentación Escolar informaron que, durante el almuerzo, «...los adultos se encontraban sentados tomando el alimento cuando de repente don Luis Mario empezó a ahogarse. Una brigada médica que en ese momento estaba en el lugar y el personal de la ESE Salud Cuítiva, que siempre acompaña estas jornadas, corrieron a atenderlo de inmediato y le prestaron los primeros auxilios...».

Ante la gravedad de los hechos el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Sogamoso donde llegó con vida, sin embargo, unas horas después falleció.

La alcaldía apoyará a la familia con los gastos funerarios y el sepelio mientras las autoridades competentes adelantan la investigación correspondiente.