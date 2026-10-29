Alcaldía de Tunja confirma que habrá Aguinaldo Boyacense, pero bajo criterios de austeridad

La Alcaldía de Tunja confirmó que realizará el Aguinaldo Boyacense, aunque con ajustes relacionados con el uso de los recursos y la organización de las actividades. El alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza señaló que la Administración empezará a desarrollar los estudios previos para preparar la celebración y definir las condiciones de su realización.

«...Vamos a empezar a hacer los estudios previos para organizar...», manifestó el mandatario al explicar el proceso de preparación del evento. Añadió que la fiesta se desarrollará «...en unas condiciones normales, reales, con austeridad, pero con compromiso por la ciudad...», sin detallar todavía el presupuesto ni la programación.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar las mismas restricciones de seguridad anunciadas para Halloween, Acevedo Pedroza respondió que cada celebración tendrá un tratamiento particular. «...Las medidas de seguridad cada evento tiene sus medidas porque cada evento es distinto...» sostuvo. La Administración evaluará los requerimientos para definir los controles necesarios.

El anuncio confirma la intención de mantener una de las celebraciones tradicionales de la capital boyacense, pero deja pendientes las decisiones sobre programación, contratación, costos y operación. El alcalde indicó que las medidas se establecerán de acuerdo con las necesidades de cada actividad.