La alcaldía de Ventaquemada denuncia tala y quema de frailejones en el Páramo de Rabanal

El comunicado oficial dice que «...La Alcaldía de Ventaquemada rechaza de manera contundente los hechos evidenciados en el Páramo El Rabanal, donde se habría realizado la tala y posterior incineración de frailejones para mantener encendida una fogata...».

Recordó la alcaldía que esta zona debe ser cuidada por toda la comunidad ya que representa un patrimonio.

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«...Nuestros páramos son vida, agua y patrimonio natural. La destrucción de frailejones genera daños ambientales de gran impacto y recuperación extremadamente lenta. Además, encender fogatas en estos ecosistemas representa un grave riesgo de incendios que pueden devastar la biodiversidad...».

Reiteró la alcaldía de Ventaquemada que las quemas están prohibidas, mucho más en estos ecosistemas que deben ser protegidos y anunció acciones con otras autoridades.

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«...Recordamos que las quemas están totalmente prohibidas, hacemos un llamado a la responsabilidad y al respeto por nuestros ecosistemas. Articularemos acciones con la Secretaría de Planeación, la Policía Metropolitana de Tunja y Corpochivor para que se adelanten las actuaciones correspondientes, se esclarezcan los hechos y se apliquen con contundencia las medidas y sanciones a que haya lugar...».

La información fue entregada a la alcaldía por el operador turístico Ecogualas Tours Ventaquemada por lo que desde la administración municipal invitó a reportar cualquier tipo de daño.

«...Tu información puede prevenir un daño irreparable. Invitamos a la ciudadanía, las comunidades y los visitantes a denunciar oportunamente cualquier actividad que amenace nuestros ecosistemas a través de la línea 123 de la Policía o de los canales oficiales de la Administración Municipal. Cuidar el páramo es proteger el agua, la vida y el futuro de Ventaquemada. ¡Nuestros frailejones no se tocan, nuestros páramos se respetan!...».