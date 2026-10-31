Alkilados se une a Yubeili y Alka Produce en ‘¿Qué Me Pasa?’

La agrupación colombiana Alkilados se une al cantante mexicano Yubeili y al productor Alka Produce en ‘¿Qué Me Pasa?’, una nueva colaboración que mezcla reggae con influencias del pop y el rap latinoamericano. La canción aborda los celos, los recuerdos y esas emociones que permanecen incluso cuando se intenta dejar atrás una relación.

La producción estuvo a cargo de Alka Produce y Juanito, integrante de Alkilados. La colaboración surgió después de que Juanito escuchara ‘Lo Intenté’, una canción de Yubeili producida por Alka, lo que dio paso a una conexión musical entre los artistas colombianos y mexicanos.

Según explicó Juanito, la canción nació después de una presentación de Alkilados en el estadio de Pereira, donde la agrupación participó como invitada de J Balvin. La experiencia y la respuesta del público fueron parte de la inspiración que llevó al artista al estudio.

El resultado es un reggae que incorpora elementos como el ukelele, las guitarras slide y las texturas musicales características de los tres participantes.

Un videoclip que convierte las pantallas en protagonistas

El lanzamiento también cuenta con un videoclip dirigido por Juanito, que presenta una historia en la que una mujer comienza a encontrar a los artistas en diferentes dispositivos: celulares, tabletas, computadores y televisores.

A medida que avanza la canción, las pantallas se convierten en parte de una persecución visual en la que los músicos aparecen y desaparecen mientras la protagonista intenta escapar de ellos.

Uno de los aspectos destacados de la producción es que el equipo utilizó efectos prácticos, sincronización y trucos realizados durante el rodaje, sin recurrir a inteligencia artificial para generar las escenas. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Daniela Castillo, desde la casa productora MYCELIO.

Alkilados prepara conciertos en Perú y Venezuela

El estreno de ‘¿Qué Me Pasa?’ coincide con una nueva etapa de actividad internacional para Alkilados. La agrupación tiene previstas presentaciones en Perú, en ciudades como Pucallpa, Lima, Huánuco y Arequipa.

Además, este 31 de octubre llegará a la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, Venezuela, donde compartirá escenario con La Mosca Tsé-Tsé y James Lakay. El concierto tendrá un componente solidario, pues un porcentaje de la recaudación de la boletería será destinado a familias venezolanas afectadas por los recientes sismos.

La banda también mantiene su vínculo con Pereira, su ciudad de origen, donde participó recientemente en Volveremos Fest, una iniciativa para apoyar la reactivación económica después del terremoto registrado en agosto.

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Con esta colaboración, Alkilados, Yubeili y Alka Produce presentan una propuesta que conecta sonidos de Colombia y México a través de una historia sobre relaciones, recuerdos y sentimientos que siguen apareciendo cuando menos se esperan.