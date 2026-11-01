Fiscalía judicializó a 10 integrantes de ‘Los Boyacos’, señalados de homicidios en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los Boyacos’, señalada de utilizar homicidios, amenazas y ataques con explosivos para controlar la venta de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Según la investigación, la estructura estaría relacionada con al menos seis homicidios perpetrados durante 2026 y un atentado con granada que dejó una persona muerta y otras 18 heridas.

De acuerdo con el material probatorio, la organización tendría presencia en este sector desde 2024 y contaría con una estructura jerarquizada, integrada por cabecillas, administradores de puntos de expendio, distribuidores, vendedores, vigilantes y un grupo armado encargado de ejecutar acciones violentas para proteger el negocio ilegal.

Entre los judicializados se encuentra Miguel Vargas Parra, alias ‘Yimi’ o ‘Boyaco’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la organización, y un hombre conocido como ‘Miguel’ o ‘El Viejo’, quien presuntamente coordinaba la distribución de estupefacientes en seis zonas, administraba las ganancias y financiaba las actividades de la banda.

La Fiscalía también identificó un componente sicarial que estaría bajo las órdenes de alias ‘Carramán’ y ‘Drilococo’. Entre sus posibles integrantes figuran Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias ‘Mailo’, y Reinaldo de Jesús Hernández Bonett, alias ‘El Diablo’, quienes habrían participado en acciones violentas y en la protección de los puntos de expendio.

Uno de los hechos más graves atribuidos a esta estructura ocurrió el 22 de enero de 2026, cuando fue lanzada una granada contra un grupo de personas que permanecía en una concurrida zona del barrio Santa Fe. El ataque habría sido ordenado como represalia por la comercialización de estupefacientes por fuera de los intereses de la organización y dejó una persona muerta, 18 heridas y daños materiales.

Alias ‘Mailo’ es señalado de lanzar el artefacto explosivo desde una motocicleta. La investigación también relaciona a ‘Los Boyacos’ con al menos seis homicidios registrados durante este año, presuntamente motivados por disputas por el control del microtráfico, sospechas de colaboración con las autoridades e incumplimiento de las condiciones impuestas por la organización.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que la estructura habría recurrido a maniobras para ocultar los crímenes, entre ellas la eliminación de registros de cámaras de seguridad y el traslado de cuerpos a otros sectores de Bogotá. En estas actuaciones también es investigado Yermmy Rincón Alza, alias ‘Chatico’, señalado de brindar apoyo logístico e intervenir después de uno de los homicidios para favorecer el ocultamiento de lo ocurrido.

Los 10 procesados fueron imputados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento agravado.