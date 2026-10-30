Fuertes lluvias provocaron inundación en la estación Flores de TransMilenio en Bogotá

Colombia

Las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde de este jueves, dejaron afectaciones en la infraestructura de TransMilenio. Una de las zonas impactadas fue la estación temporal Flores, donde se reportó una inundación que generó preocupación entre los usuarios del sistema de transporte público.

La emergencia se presentó en medio de las intensas precipitaciones que se extendieron por diferentes sectores de la capital y que complicaron la movilidad tanto para los vehículos particulares como para los pasajeros de TransMilenio.

De acuerdo con los reportes conocidos, las lluvias ocasionaron congestión y retrasos en la troncal Caracas, inicialmente entre las calles 26 y 53, en ambos sentidos. Posteriormente, la afectación se extendió a todo este corredor.

Fuertes lluvias afectaron varias localidades de Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó precipitaciones en diferentes localidades, entre ellas Engativá, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Santa Fe.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones durante sus desplazamientos, reducir la velocidad y mantenerse informados sobre las novedades de movilidad.

La situación vuelve a poner sobre la mesa los retos de infraestructura y drenaje de la ciudad frente a los episodios de lluvias intensas.