Diez municipios de Santander en alerta roja por riesgo de inundaciones y deslizamientos por lluvias

Las lluvias de los últimos días han provocado crecientes súbitas, inundaciones y afectaciones viales en diferentes municipios de Santander. La situación mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo, que advierten sobre la posibilidad de nuevas emergencias por la saturación de los suelos y las precipitaciones previstas para las próximas semanas.

Pedro Conde, coordinador de la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que una de las zonas más afectadas es la provincia de García Rovira, especialmente los municipios de Guaca, San Andrés, Carcasí, Cerrito, Málaga y San José de Miranda.

En Guaca, las precipitaciones registradas en la parte alta, en límites con Berlín y las zonas rurales de Cerrito y San Andrés, ocasionaron crecientes en las quebradas Sisota y La Verde. También se reportaron aumentos en los niveles de los ríos Congreso, en San Andrés, y Servitá, en Cerrito.

A estas emergencias se suman inundaciones relacionadas con el colapso del sistema de alcantarillado en Málaga y dificultades para la movilidad en la Troncal del Norte, entre Cerrito y el sector de presidente, por pérdida de banca que afecta especialmente el tránsito de vehículos pesados.

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El reporte más reciente indica que persisten las lluvias en el bajo Rionegro, Sabana de Torres y Cimitarra, así como en sectores aislados de Barrancabermeja. Se mantiene la alerta roja por riesgo de deslizamientos en 9 municipios: Betulia, Charalá, Coromoro, El Carmen De Chucurí, Guaca, Encino, Girón, Málaga, San Andrés, San Vicente De Chucurí.

Conde señaló que, de acuerdo con los pronósticos del Ideam, las lluvias de variada intensidad podrían continuar durante lo que resta de octubre y hasta mediados de noviembre, por lo que pidió precaución a quienes deban desplazarse por las carreteras del departamento.

También se han registrado caídas de rocas en la vía entre San Gil y El Socorro, en el sector conocido como Teherán o Leche de Cabra. Recomendó evitar los desplazamientos durante las lluvias y en horas de la noche, y priorizar los recorridos durante el día, cuando hay mejores condiciones de visibilidad.