Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de campaña de Santos, por caso Odebrecht

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Caracol Radio que el próximo jueves 5 de noviembre se realizará la audiencia de imputación de cargos contra José Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña presidencial de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, esto por el escándalo de Odebrecht.

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La imputación se hará por los delitos de Fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares y se relaciona con el contrato de US$1 millón para estudios y seguimiento de la candidatura.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Fiscalía, Odebrecht habría pagado esos servicios a través de Paddington Ventures, filial de Sancho BBDO, utilizando cuentas en el exterior.

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Archivo de la investigación por otro caso de Odebrecht

Por otro lado, la Fiscalía archivó la investigación por un contrato distinto, firmado en 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, por cerca de $2.500 millones para servicios de publicidad. Concluyó que los trabajos sí se realizaron y los pagos estaban justificados.

“El archivo corresponde únicamente al contrato de publicidad de 2015”, detalló la Fiscalía.