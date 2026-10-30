Caso Juan Felipe Rincón: Víctimas alertan sobre posible vencimiento de términos de los 5 procesados

Justicia

Las víctimas dentro del caso de Juan Felipe Rincón alertaron en la mañana de este viernes sobre un posible vencimiento de términos que favorecería a los cinco procesados por delitos como tortura, presuntamente cometida contra el hijo del general de la Policía Nacional, William Rincón. Los hechos ocurrieron el domingo 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

En ese sentido, el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado del general Rincón, advirtió que, ante los reiterados aplazamientos de las audiencias, podría configurarse la libertad por vencimiento de términos, pues este viernes no se realizó la audiencia de acusación que estaba programada.

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El abogado Criollo manifestó su preocupación por la inasistencia de los procesados a la diligencia y pidió a la juez adoptar las medidas pertinentes para evitar nuevos aplazamientos.

“Esta situación entorpece evidentemente la diligencia y afecta no solamente a las víctimas, sino también a la administración de justicia. Estamos frente a un proceso en el que ya se impuso una medida de aseguramiento y en el que hubo un desgaste del aparato judicial y de la Fiscalía General de la Nación”.

El abogado también advirtió sobre el riesgo de vencimiento de términos: “Ya llevamos 115 días y estamos a cinco días de cumplir la mitad del término, sin que hayamos avanzado siquiera con la primera audiencia. En este momento existe un riesgo palpable de vencimiento de términos”.

Los procesados en este caso son: Andrés Camilo y Katerine Sotelo Torres; Tatiana Vega López; Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.

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Los defensores de los procesados indicaron que estaban dispuestos a participar en la audiencia de acusación programada para este viernes, pero señalaron que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no garantizó su debida conexión a la diligencia.

Ante esta situación, la juez novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá oficiará al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, para que explique por qué los cinco procesados no se conectaron a la audiencia.

Además, la funcionaria judicial decidió priorizar esta diligencia dentro de su agenda y la reprogramó para los próximos 9 y 10 de noviembre.