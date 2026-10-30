Este es el puntaje ICFES 2026 que se necesita para entrar a las 3 mejores universidades de Colombia

Uno de los requisitos obligatorios para culminar los estudios de educación básica en Colombia es presentar la prueba Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), el examen de Estado que evalúa la aptitud de los estudiantes en cinco áreas: lectura crítica, matemáticas, estudios sociales, inglés y ciencias.

El examen no solo permite acceder a la educación superior y evaluar el nivel de competencia de cada estudiante, también puede ser un factor determinante para ser admitido en una universidad privada, pública o técnica del país.

Puntajes de referencia pruebas ICFES

Puntaje alto (350 a 500 puntos): Alto desempeño en los resultados de la prueba; permite aplicar a programas de alta demanda y alta exigencia como medicina, derecho o ingenierías en universidades de alta calidad

Alto desempeño en los resultados de la prueba; permite aplicar a programas de alta demanda y alta exigencia como medicina, derecho o ingenierías en universidades de alta calidad Puntaje promedio (250 a 349): Este es el rango alto, superior al promedio, que permite aplicar a la mayoría de universidades privadas, al igual que a programas técnicos y tecnológicos.

Este es el rango alto, superior al promedio, que permite aplicar a la mayoría de universidades privadas, al igual que a programas técnicos y tecnológicos. Puntaje insuficiente (menor a 250): Representa un desempeño inferior o igual a la mitad de los puntos posibles (50) en las cinco áreas. Es insuficiente para pasar el filtro de muchos programas universitarios que tienen este requisito y se recomienda prepararse y tomar la prueba nuevamente.

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Puntaje ICFES 2026 para entrar a las 3 mejores universidades de Colombia

Según QS World University Rankings 2027, UniRank y SCImago, las tres mejores universidades de Colombia 2026 son:

Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana.

Los puntajes necesarios para aplicar a cada una varían según los criterios de selección de cada universidad.

Universidad de los Andes

Para la Universidad de los Andes, el puntaje mínimo en el ICFES es de 300 puntos; con este puntaje es posible aplicar a 24 pregrados de la institución.

Con un puntaje superior a 320 puede aplicar a todos los pregrados con la excepción del pregrado en medicina, que requiere de un puntaje de 355.

Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional de Colombia tiene su propio examen de admisión, donde el puntaje mínimo para aplicar es de 450 puntos, e igual eso no garantiza obtener un cupo debido a que los cupos se asignan en orden descendente de acuerdo a los puntajes obtenidos hasta completar el límite de cupos por carrera.

Sin embargo, es posible ingresar con el puntaje ICFES, pero solo por medio de programas especiales de admisión.

La universidad modificó parte de su proceso de admisión para el primer semestre del 2027, permitiendo que ciertos estudiantes sean evaluados con los resultados de la prueba Saber 11.

El uso del puntaje de la prueba ICFES aplicará para los estudiantes que se inscriban en el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PAEMA).

Esta modalidad está dirigida a aquellos estudiantes vinculados con las sedes de presencia nacional de Caribe, Amazonia, Tumaco y Orinoquía, zonas donde la Universidad Nacional tiene rutas académicas adaptadas a los territorios.

Pontificia Universidad Javeriana

Para la Pontificia Universidad Javeriana, el puntaje mínimo para aplicar es de 300 puntos; con este puntaje es posible aplicar a carreras como Ingeniería Civil, Economía, Derecho, Psicología, entre otras. Medicina requiere un puntaje superior a 385 puntos para poder aplicar.

Hay carreras donde el ICFES no es el criterio principal, sino que se evalúa entrevista y examen grupal o prueba, como lo es el caso de Matemáticas o las licenciaturas.

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